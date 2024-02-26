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Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi rekor kırmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 08:55

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, geçen hafta tüm zamanların zirvesini geçmesinin ardından, ilaç sektöründeki iyimser performansların desteğiyle yeni haftaya da rekor seviyelere yükselerek başladı.

Nikkei bu sabah 39.388,08 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Şu sıralarda yüzde 0,63 artışla 39343,94 puandan işlem görüyor. Daha geniş kapsamlı Topix %0,84 artışla 2.683,08 seviyesine kadar yükseldi.

Nikkei 225 Endeks bu yıl şimdiye kadar %16,8 değer kazandı.

T&D Asset Management'ın baş stratejisti Hiroshi Namioka, "Genel piyasa bir yükseliş trendinde, ancak bu yükseliş trendi içinde, yatırımcıların geride kalan ve çok fazla satın alınmayan hisseleri seçtiği hissi var" dedi.

İlaç sektörü, alt endeksin %2'den fazla yükselmesiyle daha iyi performans gösterdi.

Büyük ilaç firmaları Chugai Pharmaceutical ve Daiichi Sankyo Co Ltd sırasıyla %4,41 ve %3,42 artış gösterdi.

Teknoloji ile ilgili şirketlerin hisseleri son zamanların en yüksek seviyelerinden gerilerken, Screen Holdings Co Ltd %2,59, Lasertec Corp ise %2,46 değer kaybetti. Sony Group Corp %2,33 düştü.

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