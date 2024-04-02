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Pimco'nun fonu Çin'in teknoloji devlerine yöneliyor

Pimco'nun Çin'in düşen borsasına rağmen getiri sağlayan niceliksel fonu, gerileyen teknoloji devlerine yöneliyor.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 09:07

Bloomberg News'un haberine göre, Pimco'nun Çin'in düşen borsasına rağmen getiri sağlayan niceliksel fonu, gerileyen teknoloji devlerine yöneliyor.

Bazı Pimco fonlarını yöneten Research Affiliates LLC'nin baş yatırım yetkilisi Chris Brightman, değerlemeler ucuzladığı için "Bu pozisyonları portföylerimize koyacağımız noktaya yaklaşıyoruz" dedi. Alibaba Group Holding Ltd. ve Tencent Holdings Ltd. gibi internet platform şirketlerinin, yıllarca süren düzenleyici baskıların değerlemeleri tarihi düşük seviyelere indirmesinin ardından cazip hale geldiğini söyledi.

Brightman'ın görüşü, meslektaşlarının görüşünü yansıtıyor. Bazı fonlar, doğru katalizörler geldiğinde bir toparlanma potansiyeli göz önüne alındığında Çin'de hisse biriktirmeye başladı. Ülkenin ekonomik toparlanmasının ivme kazandığına dair diğer işaretler ve Çin hisse senetlerindeki son artışlar, piyasanın dibe vurduğuna dair umutları artırdı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Çin hisse senetlerindeki önemli varlıklar, 1,6 milyar dolarlık Pimco RAE Gelişmekte Olan Piyasalar fonunun son bir yılda benzerlerinin %94'ünü geçmesine yardımcı oldu.

Brightman, fonun defter değeri, satışların kazançlara oranı, nakit akışı ve temettüler gibi faktörlere göre yatırım yapan sayısal modeli sayesinde makul getiriler sağlayabildiğini söyledi. Fon, China Construction Bank Corp., Bank of China Ltd. ve PetroChina Co. hisselerine sahip.

Brightman, "Çin şu anda değer açısından oldukça cazip görünüyor. Bunu, örneğin Hindistan'daki çok pahalı hisse senetleriyle karşılaştırın" diye konuştu.

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