Rusya’nın en büyük şirketleri adeta buhar oldu! Değer kayıpları yüzde 99’a ulaştı

Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde önemli kayıplar yaşandı. Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlarla, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR FİNANS VE ENERJİ ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI

SBERBANK VE GAZPROM HİSSELERİ YÜZDE 99 ERİDİ

Rus finans sektörünün amiral gemisi ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Londra borsasındaki hisseleri yüzde 99 değer kaybederek 2,5 dolardan 0,015 dolara gerilerken, ülkenin ikinci en büyük bankası VTB hisselerinin alım satım işlemleri durduruldu.

Enerji sektöründe ise Rusya'nın ana aktörlerinden ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un hisseleri 4,7 dolardan 0,051 dolara gerileyerek yüzde 99 değer kaybetti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri de bu dönemde yüzde 65 değer kaybederek 2,8 dolardan 1 dolara düşerken, Lukoil'in hisse değeri yüzde 99, Gazprom Neft'in hisse değeri yüzde 38 düştü.