S&P 500 dün de rekor seviyeden kapandı

S&P 500 Endeksi günü yüzde 0,08 artışla 4868,55 puandan tamamlarken, son 5 gündeki yükseliş yüzde 2,15 oldu. Endeks, yıl başından bu yana yüzde 2,07 yükseldi.

Nasdaq Bileşik Endeksi dün yüzde 0,36 yükselirken, Dow Jones Sanayi Endeksi ise günü yüzde 0,26 düşüşle tamamladı.

Wall Street'te devam eden iyimser havanın etkisiyle Microsoft %1,3 değer kazandı ve piyasa değerini ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

S&P 500 dört seansta üçüncü kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Nasdaq 2021'deki tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesinin yaklaşık %4 altında kaldı.

Netflix'i de içeren S&P 500 iletişim hizmetleri endeksi %1,8 artışla iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P 500'de 2023'teki toparlanmanın çoğunu sağlayan Muhteşem Yedi grubunun bir parçası olan Alphabet, Amazon.com ve Meta Platforms'un her biri %1'den fazla değer kazandı.

Philadelphia SE yarı iletken endeksi, üretim ekipmanı üreticisi ASML Holding'in iyimser sonuçlarının küresel çip talebinde toparlanmaya işaret etmesinin ardından %2'nin üzerinde artışla rekor seviyeye yükseldi.

Nvidia ve Broadcom %4'ün üzerinde artış göstererek rekor seviyelere ulaştı.