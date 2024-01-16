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S&P Global'dan dikkat çeken sukuk değerlendirmesi

S&P Global, 2023'te 168,4 milyar dolara gerileyen küresel sukuk ihracının 2024'te 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 09:30

S&P Global, 2023 yılı sonunda 168,4 milyar dolar ve 2022 yılında 179,4 milyar dolar olan küresel sukuk ihracının 2024 yılında yaklaşık 160-170 milyar dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi.

2023'te ihraç hacmindeki düşüşün temel olarak Suudi Arabistan'ın bankacılık sistemindeki daha sıkı likidite koşullarından kaynaklandığını ifade eden S&P Global, Endonezya'nın daha düşük mali açığının da sukuk ihracının 2023'te gerilemesinde rol oynadığını vurguladı.

Özellikle 2023'ün sonuna doğru faiz oranlarının orta vadeli gidişatının daha iyi görülebilmesi, 2023'te 2022'ye kıyasla üçte bir oranında artan yabancı para cinsinden sukuk ihracına fayda sağladığını anlatan S&P, 2024'te faiz oranlarının genel olarak sukuk ihracına destekleyici olacağını belirtti.

S&P, "2024 yılında faiz oranlarının genel olarak destekleyici kalmasını bekliyoruz. Fed'in faiz oranlarını piyasaların beklediğinden daha geç indirmesine rağmen devam eden ekonomik dönüşüm programları göz önüne alındığında, temel İslami finans ülkelerindeki finansman ihtiyaçları yüksek kalmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ve Vizyon 2030 programının 2023 yılında ihraçları artırdığını ve 2024 yılında da artırmaya devam edeceğini belirtmek gerekir" dedi.

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