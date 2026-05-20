TÜİK açıkladı: Tarım-GFE mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %34,26 arttı, aylık %3,89 arttı.



Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,26 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,01 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %4,39 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %0,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %35,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %48,33 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %9,69 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.