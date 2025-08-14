CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı geriledi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,23 düşüşle 12.340,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 12.369,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kazançlarını geri vererek 12.338,00 puan olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 12.340,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişki beklentilerin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalırken, jeopolitik risklerin sürmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında Asya piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu için yüzde 24 ve 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

