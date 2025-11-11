CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 12.183,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 09:47

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,55 azalışla 12.161,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.192,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 12.183,00 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar ABD’de hükümetin açılma sinyalleriyle pozitif seyrediyor Piyasalar ABD'de hükümetin açılma sinyalleriyle pozitif seyrediyor 10 Kasım 2025 09:13
ABD Senatosu’ndan hükümeti açma yolunda ilk adım: Tasarı gündemde ABD Senatosu'ndan hükümeti açma yolunda ilk adım: Tasarı gündemde 10 Kasım 2025 09:10
Japonya yeni mali hedefler için çalışmalara başlıyor Japonya yeni mali hedefler için çalışmalara başlıyor 10 Kasım 2025 08:52
Çinli çelik üreticileri rekor ihracatla küresel pazarda etkisini artırıyor Çinli çelik üreticileri rekor ihracatla küresel pazarda etkisini artırıyor 10 Kasım 2025 08:44
ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü 08 Kasım 2025 12:38
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı 08 Kasım 2025 11:24
Fitch’ten İrlanda’nın için kredi notu kararı Fitch'ten İrlanda'nın için kredi notu kararı 08 Kasım 2025 10:02
ABD’de tüketici kredileri Eylül’de beklentiyi aştı ABD'de tüketici kredileri Eylül'de beklentiyi aştı 08 Kasım 2025 09:09
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 07 Kasım 2025 16:53
ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak 07 Kasım 2025 16:37
FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi 07 Kasım 2025 16:38
AB’den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi AB'den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi 07 Kasım 2025 15:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler