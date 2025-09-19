CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,08 düşüşle 12.575,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2025 09:31

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2025 09:34

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,56 azalışla 12.585,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.580,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 azalışla 12.575,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler