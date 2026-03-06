CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı isan vadeli kontrat güne yüzde 0,61 düşüşle 15.208,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 09:35

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2026 09:36

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,54 artışla 15.301,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının büyük kısmını geri vererek 15.201,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,61 altında 15.208,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mart 2026 13:14
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı 05 Mart 2026 13:08
Moskova Borsası’nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! 05 Mart 2026 13:02
İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı 05 Mart 2026 12:39
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 05 Mart 2026 11:50
Morgan Stanley, ECB’nin faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor Morgan Stanley, ECB’nin faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor 05 Mart 2026 10:45
Fitch’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklama: Büyük artış beklenmiyor Fitch’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklama: Büyük artış beklenmiyor 05 Mart 2026 10:24
Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor 05 Mart 2026 10:14
ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi 05 Mart 2026 10:11
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Mart 2026 10:02
Doğal gaz fiyatları: Avrupa düşüşte, ABD yükselişte Doğal gaz fiyatları: Avrupa düşüşte, ABD yükselişte 05 Mart 2026 09:49
ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir 05 Mart 2026 09:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.078,9300 Değişim 154,60 Son veri saati:
Düşük 13047,98 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0778 Değişim 0,1002 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0768
Açılış
51,2223 Değişim 0,1223 Son veri saati:
Düşük 51,1389 Yüksek 51,2612
Açılış
7.254,9340 Değişim 114,918 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7290,076
Açılış
118,9682 Değişim 4,0840 Son veri saati:
Düşük 115,8982 Yüksek 119,9822
Açılış
BİST En Aktif Hisseler