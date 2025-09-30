CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,30 yükselişle 12.550,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 azalışla 12.512,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.574,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 12.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak 26 Eylül 2025 09:22
Cook, Yüksek Mahkeme’den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi Cook, Yüksek Mahkeme'den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi 26 Eylül 2025 09:20
Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek 26 Eylül 2025 09:17
Çin’den Meksika’nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma Çin'den Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma 26 Eylül 2025 08:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler