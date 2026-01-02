VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,23 azalışla 12.763,00 puandan tamamladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 12.789,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.