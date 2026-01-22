CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,43 yükselişle 14.370,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 09:37

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,25 azalışla 14.309,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 14.376,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 14.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik ilan ettiği tarifelerin uygulanmayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Barclays’ten euro uyarısı! Barclays'ten euro uyarısı! 21 Ocak 2026 09:01
HSBC’den Çin için faiz indirimi sinyali HSBC’den Çin için faiz indirimi sinyali 21 Ocak 2026 08:58
Brezilya’nın kahve geliri rekor kırdı Brezilya’nın kahve geliri rekor kırdı 21 Ocak 2026 08:56
Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı 21 Ocak 2026 08:19
S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı 21 Ocak 2026 08:17
AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor 21 Ocak 2026 08:13
Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek 21 Ocak 2026 08:08
Netflix’in geliri 2025’in son çeyreğinde arttı Netflix'in geliri 2025'in son çeyreğinde arttı 21 Ocak 2026 08:00
Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti 21 Ocak 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Ocak 2026 16:36
Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata 20 Ocak 2026 16:09
New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor 20 Ocak 2026 16:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.728,1800 Değişim 271,57 Son veri saati:
Düşük 12575,67 Yüksek 12847,24
Açılış
43,3311 Değişim 0,0463 Son veri saati:
Düşük 43,2641 Yüksek 43,3104
Açılış
50,7752 Değişim 0,1511 Son veri saati:
Düşük 50,6124 Yüksek 50,7635
Açılış
6.719,5440 Değişim 92,299 Son veri saati:
Düşük 6645,107 Yüksek 6737,406
Açılış
130,9138 Değişim 4,5768 Son veri saati:
Düşük 126,484 Yüksek 131,0608
Açılış
BİST En Aktif Hisseler