VİOP'ta yükselişle başlangıç! Endeks 15.894 puana çıktı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,69 yükselişle 15.894 puandan başladı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, yatırımcıların odağında Avrupa ve ABD'den gelecek önemli veriler bulunuyor.

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 09:51

Son Güncelleme Tarihi 02 Haziran 2026 09:52

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat yeni işlem gününe alıcılı bir başlangıç yaptı. Açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,69 değer kazanarak 15.894 puan seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,70 yükselişle 15.785 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdüren kontrat, yüzde 0,32 primle 15.837 puana kadar çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Küresel piyasalarda yatırımcıların gündeminde jeopolitik gelişmeler yer almaya devam ediyor. ABD, İsrail ve İran eksenindeki gelişmelerin yarattığı belirsizliklerin, son dönemde teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yapay zeka rallisinin etkisini gölgelediği belirtiliyor.

Bu nedenle küresel piyasalarda karışık bir görünüm öne çıkarken, yatırımcılar risk iştahını etkileyebilecek yeni gelişmeleri yakından izliyor.

GÖZLER AVRUPA VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışının bulunmadığını belirtiyor.

Yurt dışında ise piyasaların odağında Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile ABD'de yayımlanacak JOLTS açık iş sayısı verileri bulunuyor. Söz konusu verilerin, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

TEKNİK SEVİYELER NELER?

Piyasa uzmanlarına göre teknik görünümde haziran vadeli endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 15.600 ve 15.500 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip ediliyor.

Analistler, 15.900 puan seviyesinin aşılması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceğini, olası geri çekilmelerde ise destek bölgelerinin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade ediyor.

