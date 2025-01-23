CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapandı

Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapandı

Wall Street'te hisse senetleri yükselişle kapanırken S&P 500 yeni bir rekora imza attı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2025 09:07

Yapay zeka iyimserliğinin Oracle ve Nvidia gibi teknoloji hisselerine getirdiği alımlar, Başkan Donald Trump'ın yeni görev dönemine başlamasının estirdiği olumlu hava Wall Street'i dün yukarı taşıdı. S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endekse dün 6.100,81 ile gün içi rekorunu kırdıktan sonra %0,61 oranında yükselerek 6.086,37 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesinin biraz altında kapandı.

Nasdaq Bileşik Endeksi %1,28 artışla 20.009,34'e yükselerek teknoloji isimlerinin üstün performansının altını çizdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 130,92 puan ya da %0,3 artışla 44.156,73'e yükseldi. Bu yukarı harekette, Procter & Gamble'ın güçlü kazançlarının hisselerde %2'lik yükseliş yaratması da rol oynadı.

Hisse senetleri güçlü kazanç raporlarıyla yükseldi ve Netflix, şirketin 300 milyon ücretli üyeliği aşmasının ardından %9'dan fazla artış gösterdi.

Yeni Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ardından yatırımcıların yapay zeka ticaretine girmeye devam etmesiyle Oracle hisseleri %6'dan fazla sıçradı ve Nvidia %4'ten fazla yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Çin’de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı 21 Ocak 2025 16:25
Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı 21 Ocak 2025 15:52
Rus rublesi değer kazanıyor Rus rublesi değer kazanıyor 21 Ocak 2025 13:02
Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantıları başladı Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantıları başladı 21 Ocak 2025 11:30
Brent petrolde Trump dönemi etkisi yaşanıyor Brent petrolde Trump dönemi etkisi yaşanıyor 21 Ocak 2025 10:00
IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor 21 Ocak 2025 09:45
ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri makul ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri makul 21 Ocak 2025 09:20
Trump’ın ilk açıklamaları Bitcoin fiyatını geriletti Trump'ın ilk açıklamaları Bitcoin fiyatını geriletti 21 Ocak 2025 09:17
Ons altına talep devam ediyor Ons altına talep devam ediyor 21 Ocak 2025 09:15
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 21 Ocak 2025 09:12
ABD’nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı ABD'nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı 21 Ocak 2025 09:09
Fitch, Trump’ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi Fitch, Trump'ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi 21 Ocak 2025 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler