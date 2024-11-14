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Yabancılar 163,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 163,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 15:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında net 163,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 149,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım itibarıyla 30 milyar 480,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Kasım'da 30 milyar 903,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 16 milyar 184,8 milyon dolardan 16 milyar 396 milyon dolara yükselirken ÖST stokları ise 383,8 milyon dolardan 380,6 milyon dolara geriledi.

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