CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Yabancılar 651,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancılar 651,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 651,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 15:12

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 15:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mart haftasında net 651,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 388,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 47,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Mart itibarıyla 28 milyar 759,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mart haftasında 29 milyar 196,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 703,3 milyon dolardan 15 milyar 801,1 milyon dolara, ÖST stokları da 716 milyon dolardan 666,3 milyon dolara indi.

İlginizi Çekebilir
Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi 03 Nisan 2025 16:09
OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı 03 Nisan 2025 16:07
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları şubatta yükseldi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi 03 Nisan 2025 13:43
Çin’den ABD’ye gümrük vergisi tepkisi Çin'den ABD'ye "gümrük vergisi" tepkisi 03 Nisan 2025 09:36
Trump’ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı 03 Nisan 2025 09:22
AB: Trump’ın gümrük vergileri dünya ekonomisi için büyük bir darbe AB: Trump'ın gümrük vergileri dünya ekonomisi için büyük bir darbe 03 Nisan 2025 09:20
Fitch: Çin’in yeni tüketici kredisi destek sağlayacak Fitch: Çin'in yeni tüketici kredisi destek sağlayacak 03 Nisan 2025 09:17
Avustralya’dan ABD’ye tarife çağrısı Avustralya'dan ABD'ye tarife çağrısı 03 Nisan 2025 09:14
Çin’de hizmet sektörü genişliyor Çin'de hizmet sektörü genişliyor 03 Nisan 2025 09:06
TCMB 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı TCMB 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı 02 Nisan 2025 16:49
ABD’de özel sektör istihdamı martta beklentileri aştı ABD'de özel sektör istihdamı martta beklentileri aştı 02 Nisan 2025 16:04
ABD’de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü 02 Nisan 2025 16:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler