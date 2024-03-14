CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Yabancılar geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancılar geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 15:19

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 15:19

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 292,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 259,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Mart itibarıyla 34 milyar 355,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Mart'ta 33 milyar 587,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 763,7 milyon dolardan 2 milyar 411,5 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 97,5 milyon dolardan 101,7 milyon dolara yükseldi.

İlginizi Çekebilir
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti ABD petrol fiyatı tahminini revize etti 13 Mart 2024 15:38
Küresel gaz talebinin 2050’de o seviyeyi aşması bekleniyor Küresel gaz talebinin 2050'de o seviyeyi aşması bekleniyor 13 Mart 2024 15:32
Goldman Sachs, Avustralya için enflasyon tahminini düşürdü Goldman Sachs, Avustralya için enflasyon tahminini düşürdü 13 Mart 2024 13:57
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 14 Mart 2024 09:04
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mart 2024 10:08
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ocakta sert düştü Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü 13 Mart 2024 13:55
İngiltere’nin resesyondan çıkma olasılığı artıyor İngiltere'nin resesyondan çıkma olasılığı artıyor 13 Mart 2024 13:38
Bitcoin ETF’lerine giriş 1 milyar dolara ulaştı Bitcoin ETF'lerine giriş 1 milyar dolara ulaştı 13 Mart 2024 13:31
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım 13 Mart 2024 12:43
Altın 30 dolar tutarında satış yedi! Gram altın fiyatı artacak mı düşecek mi? Altın 30 dolar tutarında satış yedi! Gram altın fiyatı artacak mı düşecek mi? 13 Mart 2024 12:29
Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı 13 Mart 2024 12:05
İngiltere merkezli Metro Bank 1000 çalışanını işten çıkaracak İngiltere merkezli Metro Bank 1000 çalışanını işten çıkaracak 13 Mart 2024 11:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
999,76
%-0,0237
BORSA
997,44
%-0,2558
ALTIN
997,19
%-0,2813
EURO
996,02
%-0,3984
DOLAR
1.018,70
%1,8702
BORSA
1.152,13
%15,2128
ALTIN
1.131,87
%13,1865
EURO
1.123,01
%12,3013
DOLAR
990,45
%-0,9549
BORSA
1.220,46
%22,0455
ALTIN
1.160,39
%16,0393
EURO
1.133,99
%13,3985
DOLAR
1.673,46
%67,3455
BORSA
2.061,92
%106,1922
ALTIN
1.793,12
%79,3121
EURO
1.737,50
%73,7503
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler