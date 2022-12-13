Güncel liman verilerine göre, Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki (ARA) dört önemli terminaldeki kombine stoklar, bir hafta öncesine göre 0,17 milyon ton düşüşle en son 6,06 milyon ton olarak hesaplandı. Stoklar 10 Ekim ile başlayan haftada 6,24 milyon ton idi.

Montel-Foreks'in haberine göre, Stok seviyeleri, geçen yıl bu zamana göre 2 milyon tondan fazla yüksek bir seviyede yer alıyor.

Almanya'daki elektrik üretim tesisleri birçok mavna operatörünün operasyonları askıya aldığı Noel ve Yeni Yıl dönemi öncesinde stoklarını artırmaya çalışıyor.

Bir terminal kaynağı, nispeten düşük nehir seviyelerinin, iç bölgelere kömür nakliyesi için daha yüksek maliyetlerle sonuçlandığını kaydediyor.

Mavna sahipleri tarafından azaltılan yükleri telafi etmek için artan bir ücretle ilgili olarak konuşan kaynak, "Su seviyeleri çok iyi değil, elbette bir mavna ek ücreti olacak" ifadelerini kullanıyor.

Almanya'nın Elektronik Su Yolları Bilgi Servisi (ELWIS) verilerine göre, nehrin en geniş ve en sığ bölümlerinden biri olan Kaub'daki önemli Ren gösterge noktası en son yaklaşık 100 cm seviyesinde görüldü.

ARA stok toplamından, Rotterdam'ın EMO terminalindeki stoklar bu hafta 0,1 milyon ton düşüşle 3,9 milyon ton olarak görülürken, ikinci en büyük ARA kömür ithalat merkezi olan Amsterdam'ın OBA terminali stokların 0,05 milyon ton düşüşle 1,75 milyon ton olarak kaydedildi.

Rotterdam'ın daha küçük olan EBS terminalindeki stoklar 0,063 milyon ton, Ovet'in Antwerp yakınlarındaki Vlissingen terminali stokları ise 0,351 milyon ton seviyelerinde belirlendi.