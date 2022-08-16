Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa Birliği'nin 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için ortaya koyduğu "nihai" metne yanıt vereceğini belirtti ancak bunun için bir tarih vermedi.

AB, 2015 nükleer anlaşmasına taraf ülkelerden ortaya koyduğu "nihai" metne yanıtlarını pazartesi gününe kadar vermelerini istemiş ve İran bu nihai tarihe uyacağını belirtmişti.

Price açıklamasında, "2015 nükleer anlaşmasına uyuma dönmeyi başarmanın tek yolu, İran'ın bu nükleer anlaşmanın alanının ötesine geçen kabul edilemez taleplerinden vazgeçmesi" diye konuştu.