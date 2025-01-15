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ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 10:12

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 10:13

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor.

Stoklardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etme kararının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Söz konusu düşüşle, bu yılın ilk çeyreğinde Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının aralık ayına göre 2 dolar artarak 76 dolara yükseleceği hesaplanıyor.

Ancak yıl başında yukarı yönlü baskılanan petrol fiyatlarının, küresel petrol arzındaki artışın talepteki büyümeyi geride bırakmasıyla yıl ortası itibarıyla genel olarak düşeceği tahmin ediliyor.

Buna göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 74,31 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 73,58 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 70,31 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 69,12 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün ise 76,60 dolar olarak açıkladı.

Rapora göre, OPEC+ grubunun üretim politikası ve Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatı öngörüleri için belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 550 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Geçen ayki raporda ABD'nin ham petrol üretimi bu yıl için 13 milyon 520 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 360 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 104 milyon 100 bin varil olacağı öngörülüyor.

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