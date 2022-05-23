ABD'de yaz sezonu ile birlikte akaryakıt talebinin güçlenmesi, ABD dolarında zayıflık ve AB'nin Macaristan olmadan da Rus petrolüne ambargo uygulayabileceği açıklamaları petrol fiyatlarını yükseltti.

FT'nin Suudi Arabistan'ın OPEC+ çerçevesinde Rusya'nın yanında durmaya devam edeceği haberi de yukarı harekete destek verdi.

ICE'de bu sabah Brent petrolü cuma gününe göre 1,24 dolar artışla 113,79 dolar /varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 0,94 dolar artışla 111,23 dolar seviyesinde.

Analistler Brent petrolü için bugün direnç seviyesi olarak 114,33 dolar seviyesini gösteriyorlar. İlk destek ise 111,87 dolar/varilde.