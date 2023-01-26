Şubat teslimi doğal gaz fiyatı New York'ta 2,919 dolar/milyon BTU seviyesini gördü.

Doğal gaz fiyatı, kış aylarında talebin karşılanamayacağı korkuları ile Ağustos ayında 14 yılın zirvesi olan 10,03 dolara kadar çıkmıştı.

Fiyatların gerilemesinde, ABD ve Avrupa'nın kış öncesinde doğal gaz depolarını başarılı şekilde doldurmaları ve Kuzey Yarımküre'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin talebi düşürmesi etkili oldu.

Bunun yanı sıra ABD'de Teksas eyaletinde büyük bir LNG tesisin beklenenden uzun süre kapalı kalmasının gaz ihracatını azaltması ve gazın yurt içi piyasaya verilmesi de fiyatları aşağı çekti.