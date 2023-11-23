CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'de sondaj kule sayısı artışını sürdürdü

ABD'de sondaj kule sayısı artışını sürdürdü

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayında üst üste ikinci haftada da artış yaşandı.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 09:29

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 09:29

Baker Hughes tarafından açıklanan rapora göre, 24 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla 622 adede çıktı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 162 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 500 adet olarak kaldı. Doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 117 adet, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet artışla 5 adet olarak açıklandı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 600 adedi karada, 21 adedi açık sularda, 1 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 3 adet, açık sularda 2 adet artarken, iç sularda 1 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 554 adedi yatay (Herizontal), 55 adedi yönlü
(Directional), 13 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 1 adet artışla 303 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet düşüşle 106 adede indi.

Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı değişmeyerek 311 adet seviyesinde kaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 197 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet artışla 124 adet olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 73 adet olarak açıklandı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet artışla 19 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 5 adet artışla 819 adede çıktı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de asgari ücret artıyor İngiltere'de asgari ücret artıyor 22 Kasım 2023 09:29
Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı 22 Kasım 2023 15:28
Singapur ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü Singapur ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü 22 Kasım 2023 09:26
İngiltere Maliye Bakanı’ndan vergi indirimi açıklaması bekleniyor İngiltere Maliye Bakanı'ndan vergi indirimi açıklaması bekleniyor 22 Kasım 2023 09:23
JPMorgan BoE’nin faiz indirimi yapmasını öngörüyor JPMorgan BoE'nin faiz indirimi yapmasını öngörüyor 22 Kasım 2023 09:20
Çin’e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek Çin'e ekonomik büyüme hedefleri önerilecek 22 Kasım 2023 09:14
Goldman Sachs Çin endekslerinde yükseliş bekliyor Goldman Sachs Çin endekslerinde yükseliş bekliyor 22 Kasım 2023 09:08
API petrol stoklarında artış tahminleri aştı API petrol stoklarında artış tahminleri aştı 22 Kasım 2023 09:02
Binance’nin yeni CEO’su Richard Teng oldu Binance'nin yeni CEO'su Richard Teng oldu 22 Kasım 2023 08:55
OECD bölgesinde ekonomi yüzde 0,5 büyüdü OECD bölgesinde ekonomi yüzde 0,5 büyüdü 21 Kasım 2023 15:21
Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor 22 Kasım 2023 09:18
Almanya’da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor Almanya'da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor 21 Kasım 2023 14:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,80
%0,1796
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.000,00
%0
DOLAR
995,25
%-0,4747
EURO
993,95
%-0,6054
ALTIN
1.041,19
%4,1191
BORSA
1.006,96
%0,6964
DOLAR
1.008,01
%0,8013
EURO
1.002,24
%0,2242
ALTIN
1.063,42
%6,3423
BORSA
1.029,55
%2,9548
DOLAR
1.057,14
%5,7143
EURO
1.760,34
%76,0339
ALTIN
1.747,59
%74,7587
BORSA
1.544,87
%54,4872
DOLAR
1.627,01
%62,7005
EURO
BİST En Aktif Hisseler