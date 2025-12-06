ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 6 arttı

CANLI BORSA
06 Aralık 2025

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Kasım-5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 413'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 69 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,08 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

