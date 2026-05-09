ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta yükseliş gösterdi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 adet arttı.

Böylece ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı 410'a yükseldi.

SON BİR YILDA 57 KULE AZALDI

Verilere göre, ABD'de faaliyet gösteren petrol sondaj kulesi sayısı yıllık bazda ise düşüş eğilimini sürdürdü. Buna göre ülkedeki kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 57 adet azaldı.

Sondaj kulelerindeki değişim, küresel petrol arzı ve üretim beklentileri açısından enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatlarında haftanın son işlem gününde yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 100,06 dolar seviyesinde kapatmasının ardından cuma gününü 101,29 dolardan tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yükseliş kaydetti. Perşembe günü 94,81 dolar seviyesinde kapanan WTI ham petrolün varili, cuma gününü 95,42 dolar seviyesinde kapattı.