CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2026 08:43

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2026 08:45

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi. Baker Hughes verilerine göre ülkedeki petrol sondaj faaliyetleri geçen haftaya kıyasla yükselirken, yıllık bazda kule sayısındaki düşüş devam etti.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 433'E ÇIKTI

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Haziran döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 433'e yükseldi.

Veriler, ülkedeki petrol üretim faaliyetlerinde sınırlı da olsa artış yaşandığını ortaya koydu.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Buna karşın ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 6 adet azaldı.

Sektördeki şirketler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve maliyet unsurlarını dikkate alarak yatırım planlarını şekillendirmeyi sürdürüyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Öte yandan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş kaydetti.

Perşembe gününü varil başına 90,38 dolardan kapatan Brent petrol, cuma gününü 87,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da perşembe günkü 86,07 dolar seviyesinden cuma günü 84,88 dolara geriledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa yeni güne yükselişle başladı Borsa yeni güne yükselişle başladı 11 Haziran 2026 10:08
Kazakistan tahıl ihracatında rekora koşuyor: 13 milyon tonluk hedefe çok yaklaştı Kazakistan tahıl ihracatında rekora koşuyor: 13 milyon tonluk hedefe çok yaklaştı 11 Haziran 2026 10:05
Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor 11 Haziran 2026 09:46
Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor 11 Haziran 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Haziran 2026 09:33
Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında 11 Haziran 2026 09:25
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 11 Haziran 2026 08:42
ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı 10 Haziran 2026 15:34
Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı 10 Haziran 2026 15:21
Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı 10 Haziran 2026 13:31
Rusya’nın AEB’ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar Rusya'nın AEB'ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar 10 Haziran 2026 13:21
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 10 Haziran 2026 13:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.938,4800 Değişim 324,50 Son veri saati:
Düşük 13801,34 Yüksek 14125,84
Açılış
46,2874 Değişim 0,1650 Son veri saati:
Düşük 46,1764 Yüksek 46,3414
Açılış
53,6017 Değişim 0,1474 Son veri saati:
Düşük 53,5075 Yüksek 53,6549
Açılış
6.277,0790 Değişim 114,243 Son veri saati:
Düşük 6199,985 Yüksek 6314,228
Açılış
101,2425 Değişim 3,6978 Son veri saati:
Düşük 98,0115 Yüksek 101,7093
Açılış
BİST En Aktif Hisseler