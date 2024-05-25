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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 25 Mayıs 2024 10:16

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Mayıs haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 497'de sabit kaldı.

KULE SAYISI AZALDI

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 73 azaldı. Perşembe gününü 81,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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