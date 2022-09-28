ABD`nin petrol stoklarındaki artış tahmini petrol fiyatını baskıladı

Dün 85,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalarak 83,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,33 dolardan alıcı buldu.

GÜÇLÜ DOLAR, FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞE ETKİ ETTİ

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve talepte azalışa işaret eden ABD'nin petrol stoklarındaki artış tahmini etkili oldu.

DOLAR, DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmek için "şahin" para politikasını sürdüreceği sinyalleri vermesinin ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 150 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 333 bin varil artacağı yönündeydi.