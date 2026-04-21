Akaryakıtta siyah ürünlere indirim geldi

Akaryakıt kalemlerine bugünden geçerli olmak üzere indirim geldi. Akaryakıtın “siyah ürün” grubunda yer alan Kalyak 3 lira 59 kuruş, fuel oil 2 lira 19 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oil 2 lira 68 kuruş ucuzladı.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 12:23

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıtın "siyah ürün" grubunda yer alan kalemlere indirim olarak yansıdı. 21 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı (kalyak), fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatlarında düşüşe gidildi.

KALEM KALEM İNDİRİM TUTARLARI

Yapılan düzenlemeye göre fiyatlarda şu indirimler uygulanmaya başlandı:

  • Kalorifer yakıtı (kalyak): 3 lira 59 kuruş
  • Fuel oil: 2 lira 19 kuruş
  • Yüksek kükürtlü fuel oil: 2 lira 68 kuruş

PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK ETKİLİ OLDU

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın, özellikle sanayi ve ısınma amaçlı kullanılan ağır akaryakıt ürünleri üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Son indirimlerin de bu fiyat hareketliliğinin bir yansıması olduğu ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 20 Nisan 2026 16:51
Çin’de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı 20 Nisan 2026 16:05
Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü 20 Nisan 2026 14:57
Rüzgar enerjisi 2024’te rekor kırdı: 165 GW artış! Rüzgar enerjisi 2024'te rekor kırdı: 165 GW artış! 20 Nisan 2026 14:29
Almanya’da üretici fiyatları martta arttı Almanya'da üretici fiyatları martta arttı 20 Nisan 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Nisan 2026 13:22
ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı 20 Nisan 2026 11:35
BAE’nin ABD’den finansal güvence arayışı BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı 20 Nisan 2026 11:30
Asya borsalarında pozitif seyir! Asya borsalarında pozitif seyir! 20 Nisan 2026 10:10
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Nisan 2026 10:06
Bitcoin’de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı 20 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 20 Nisan 2026 09:33
