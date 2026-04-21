Akaryakıtta siyah ürünlere indirim geldi

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıtın "siyah ürün" grubunda yer alan kalemlere indirim olarak yansıdı. 21 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı (kalyak), fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatlarında düşüşe gidildi.

KALEM KALEM İNDİRİM TUTARLARI

Yapılan düzenlemeye göre fiyatlarda şu indirimler uygulanmaya başlandı:

Kalorifer yakıtı (kalyak): 3 lira 59 kuruş

Fuel oil: 2 lira 19 kuruş

Yüksek kükürtlü fuel oil: 2 lira 68 kuruş

PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK ETKİLİ OLDU

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın, özellikle sanayi ve ısınma amaçlı kullanılan ağır akaryakıt ürünleri üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Son indirimlerin de bu fiyat hareketliliğinin bir yansıması olduğu ifade ediliyor.