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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 580 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 580 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 16:51

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2026 16:57

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 690 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 580 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 665 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 476 milyon 509 bin 397,52 lira, işlem miktarı ise 831,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 34 milyon 451 bin 660,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Gülkay Döviz Yetkili Müessese ile Şekerbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.665.000,00 4.520,00
En Düşük 6.580.000,00 4.418,00
En Yüksek 6.690.000,00 4.482,00
Kapanış 6.580.000,00 4.456,00
Ağırlıklı Ortalama 6.614.162,66 4.458,72
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.476.509.397,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 831,15
Toplam İşlem Adedi 56

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