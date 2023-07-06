Amerikan Petrol Enstitüsü(API), ABD'de petrol stoklarının üst üste üçüncü haftasında da gerilediğini açıkladı.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 30 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 4,38 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi 1,8 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

API, benzin stoklarının 1,62 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 604 bin varil arttığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 289 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 9,6 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 30 Haziran ile sona eren haftada 1,6 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,9 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,2 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.