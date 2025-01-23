API petrol stoklarında düşüş sona erdi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stoklarında üst üste hafta devam eden düşüş, geride kalan haftada sona erdi ve beklentilerin aksine artış gösterdi.

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki 5 hafta yaklaşık 16 milyon varil azalan petrol stokları, 17 Ocak ile sona eren hafta 1,0 milyon varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,6 milyon varil daha düşüş olacağı yönündeydi.

API'nin verilerine göre, 2024 yılında ham petrol stoklarında 12 milyon varilden fazla düşüş yaşandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil artışla 394,6 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana yaklaşık 239 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da arttı. Bir önceki hafta 5,4 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 3,2 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın çok az altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste dördüncü haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 4,9 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1,9 milyon varil daha yükseldi. Artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %4 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 573 bin varil yükselen Cushing petrol stokları, geçen hafta 500 bin varil daha yukarı geldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,96 milyon varil azalan petrol stoklarında, 17 Ocak ile sona eren haftada 0,5 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,9 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil artış olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %91,7 seviyesinden %90,7 seviyesine ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 19.00'da açıklanacak.