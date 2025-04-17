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Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Fiyatların yükselişinde ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının küresel petrol arzını sekteye uğratacağına ilişkin edişeler etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,76 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 09:51

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 09:51

Dün 65,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 65,76 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının küresel petrol arzını sekteye uğratacağına ilişkin edişeler etkili oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli bağımsız "teapot" petrol rafinerisi "Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd." şirketine yaptırım uygulama kararı alındığını bildirdi.

Şirketin İran'dan 1 milyar doları aşkın değerde ham petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, İran'ın "gölge filosu" kapsamında Çin'e yönelik petrol sevkiyatlarını kolaylaştıran çeşitli şirket ve gemilere de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik maksimum baskı politikası çerçevesindeki tüm yaptırımların eksiksiz şekilde uygulanacağı vurgulanarak, "İran istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece, ABD hem İran'ı hem de yaptırımlardan kaçınmasına yardım eden tüm ortaklarını sorumlu tutacaktır." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, Washington tarafından İran ile nükleer müzakere süreci devam ederken atılan bu adımın, ABD'nin İran'a yönelik baskıyı artırma ve ülkenin petrol ihracatını sıfıra indirme hedefinin bir parçası olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, söz konusu hamlenin küresel petrol arzında kesintiye yol açabileceği düşünceleri, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışa işaret eden verilerin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret etmesi, fiyat artışlarını sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artışla 442 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Beklenti, stokların 1 milyon 680 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 68,61 doların direnç, 59,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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