Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye genelindeki toplam 327 milyar kilovatsaatlik elektrik tüketiminin yüzde 8'i Avrupa Yakası'ndan geldi.

Geçen yıl Avrupa Yakası'nda ticarethane abonelerinin tüketimi yüzde 7,29 artışla 10 milyar 404 milyon kilovatsaate, sanayi abonelerinin tüketimi yüzde 11,97 artışla 6 milyar 840 milyon kilovatsaate ve mesken abonelerinin tüketimi ise yüzde 0,81 artışla 7 milyar 907 milyon kilovatsaate ulaştı.

Bölgenin toplam elektrik tüketimi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 6,04 artarak 27,5 milyar kilovatsaate ulaşırken, Kovid-19 salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarının etkisiyle tüketim salgın öncesi seviyeyi de aştı.

Yılın en düşük aylık tüketimi 1 milyar 877 milyon kilovatsaat ile Mayıs 2021'de gerçekleşirken, en düşük günlük tüketimi de 44 milyon 203 bin kilovatsaat ile Ramazan Bayramının birinci günü olan 13 Mayıs'ta kaydedildi.

Geçen yıl aylık bazda en yüksek tüketim 2 milyar 584 milyon kilovatsaat ile Aralık 2021'de görüldü. Yılın en yüksek tüketiminin olduğu gün ise 96 milyon 883 bin kilovatsaat ile hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği 4 Ağustos 2021 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, Avrupa Yakası'nda en yüksek elektrik tüketimi ilçe bazında Esenyurt'ta kaydedildi ve bu rakam toplam tüketimin yüzde 10'unu buldu.

Geçen yıl bir önceki yıla göre en yüksek tüketim artışının yaşandığı ilçe yüzde 13 ile Arnavutköy olurken, en düşük tüketim artışı Beşiktaş'ta görüldü.

Söz konusu dönemde, abone sayısının 2020'ye kıyasla yüzde 2 artışla 5 milyon 309 bin 611'e ulaştığı Avrupa Yakası'nda, BEDAŞ'ın geçen yıl yaptığı yatırım ise 911 milyon 510 bin lira olarak hesaplandı.