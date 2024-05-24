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Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor

Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, bakır fiyatının bir kaç yıl içinde 40.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 08:54

Financial Times'ın haberine göre, Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, küresel stoklarının azalmasına neden olmasıyla bakır fiyatının önümüzdeki birkaç yıl içinde neredeyse dört katına çıkarak ton başına 40.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Andurand'ın bakır piyasasına olan inancı, 1,3 milyar dolarlık Commodities Discretionary Enhanced fonunun geçen yıl petroldeki yükseliş bahislerinin kötü bir şekilde geri tepmesi nedeniyle yaşadığı yüzde 55'lik kayıptan toparlanmasına yardımcı oldu. Performans hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, fon bu yıl yüzde 83 artış gösterdi ve kazançlar geniş bir emtia yelpazesinden geldi.

"RALLİ ÇOK SÜRECEK"

Enerji dönüşümünün kalbinde yer alan kritik bir metal olan bakır bu yıl neredeyse yüzde 20 artarak bu hafta ton başına 11.000 dolara ulaştı. Ancak dünyanın en tanınmış emtia tüccarlarından biri olan Andurand, arzın talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle rallinin daha çok süreceğini düşünüyor.

Financial Times'a konuşan Andurand, "Elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar çiftlikleri ve aynı zamanda askeri kullanım ve veri merkezleri de dahil olmak üzere dünyanın elektrifikasyonu nedeniyle bakır talebinin iki katına çıkmasına doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki dört yıl içinde ton başına 40.000 dolara kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar orada kalacağını söylemiyorum; eninde sonunda bir arz tepkisi alacağız, ancak bu arz tepkisi beş yıldan fazla sürecek" dedi.

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