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Bakır madencilerinden talep uyarısı

Dünyanın en büyük bakır üreticileri, temiz enerji dönüşümüne ayak uydurmak için yeterli miktarda metal sağlayacak madenlerin geliştirilmediği konusunda uyarıda bulundular.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 09:02

Temiz enerji dönüşümüne ayak uydurmak için yeterli miktarda metal sağlayacak madenlerin geliştirilmediği konusunda yyarı, madencilerin küresel ekonomideki zayıflık ve maliyet enflasyonu nedeniyle düşen metal fiyatlarıyla mücadele ettiği ve bu durumun yöneticileri, yatırımcıları ve bankaları yeni projelerin finansmanı konusunda temkinli hale getirdiği bir dönemde geldi.

İşgücü sıkıntısı da yeni tedariklerin önünü keserken, bakırın elektrikli otomobil üretimi ve elektrik şebekesinin iyileştirilmesi için hayati önem taşıması nedeniyle karbonsuz enerjiye geçiş konusunda endişeler var.

ABD'nin en büyük bakır üreticisi Freeport-McMoran'ın başkanı Kathleen Quirk, yüksek bakır fiyatlarının tek başına dünyanın yeşile dönmesi için gereken yeterli metali sağlamaya yetmeyeceğini söyledi.

FT Madencilik Zirvesi'de konuşan Quirk, "Artık mesele sadece fiyat değil. Tedariki ne kadar hızlı geliştirebileceğimizi gerçekten sınırlayacak olan diğer faktörler. Sonunda olabilecek şey, bu [enerji dönüşümünün] daha da uzamasıdır" dedi.

Arz ve talep arasında "kronik bir boşluk" olduğunu öngören S&P Global'e göre, dünya yeşile döndükçe kullanımı daha da artacak ve "elektrifikasyon metali" olarak adlandırılmasına neden olacak. 2035 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla iki katına çıkarak 50 milyon tonluk bir pazara dönüşeceği tahmin ediliyor.

FT zirvesinde konuşan milyarder maden patronu ve Ivanhoe Mines'ın kurucusu Robert Friedland da, şu anda düşük seyreden fiyatların ileride kıtlığı tetikleyeceğini söyledi.

RBC Capital Markets Avrupa Metal ve Madencilik Başkanı Farid Dadashev, da yöneticilerin düşük fiyatlar ve madencilik bölgelerindeki siyasi belirsizlik nedeniyle, inşası 10-15 yıl sürecek ve milyarlarca dolara mal olacak madenlere yatırım yapma konusunda isteksiz davrandıklarını söyledi.

"Daha uzun izin süreleri, daha yüksek enflasyon ve genellikle azalan cevher kütlesi kalitelerinden kaynaklanan karmaşıklığı da eklediğinizde, bu belki de kendimizi neden önümüzdeki birkaç on yıl içinde karbonsuzlaştırma hedeflerini karşılamak için yeterli bakırın olmayacağı bir durumda bulduğumuzu açıklıyor" dedi.

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