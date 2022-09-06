Borrell, AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran nükleer anlaşması hakkında da değerlendirmede bulundu.

ABD'nin anlaşmaya dönmesi için nihai metni 8 Ağustos'ta taraflara sunduğunu hatırlatan Borrell, bunun olumlu kabul gördüğünü, taraflarla interaktif süreci başlattıklarını belirtti.

O zaman pozisyonların birbirine yakın olduğunu ifade eden Borrell, "Ancak son etkileşimlerde pozisyonlar birbirine yakın değil, uzak." diye konuştu.

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının koordinatörü olan Borrell, "Bu endişe verici. Eğer süreç birbirine yakınlaşmazsa tüm süreç tehlikede demektir. Amaç hızlıca bir anlaşmaya varmaksa bu olmayacak." dedi.

Bir anlaşma olacağına "inancının düne göre azaldığını" vurgulayan Borrell, anlaşmanın ortaklarıyla görüşmeye devam edeceğini bildirdi.