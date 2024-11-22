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Brent petrol küresel risklerle 74 doların üzerine çıktı

Brent petrol, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizlerin derinleşmesiyle iki ayın en yüksek seviyelerini gördü. Piyasa analistleri 1 Aralık’taki OPEC toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2024 06:28

Brent petrol artan jeopolitik risklerin etkisiyle 74 doların üzerine çıktı. Gözler OPEC toplantısından çıkacak üretim miktarlarıyla ilgili kararda.

JEOPOLİTİK RİSK FİYATLARI YÜKSELTTİ

Petrol, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimin ortasında artan jeopolitik risk priminin etkisiyle iki ayın en iyi haftasını gördü. Hafta başında Ukrayna,

Batı'dan tedarik ettiği ikinci füzesini Rusya'ya gönderdi. Buna karşılık Rusya ilk balistik füzesini perşembe günü Ukrayna'ya yolladı. Piyasa fiyatlanmaları iki devlet arasındaki çatışmalara göre belirleniyor.

OPEC KARARLARI BEKLENİYOR

Öte yandan, piyasalar, üretim artışlarının tekrar ertelenebileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Analistler, 1 Aralık'taki OPEC+ toplantısını yakından izliyor. Üretici ülkeler, geçen Ekim ayından itibaren 2024 ve 2025 için kademeli üretim artışları yapacaklarını açıkladı.

Buna rağmen, yavaşlayan küresel talep bu planların değişmesine neden oldu. Bu, en büyük ithalatçılardan biri olan Çin'in zayıf ekonomik büyüme ve düşük taleple mücadele etmeye devam etmesiyle birlikte geldi.

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