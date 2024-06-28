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Brent petrolde arz endişeleri artıyor

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak uluslararası piyasalarda 85,72 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 09:38

Dün 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 85,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması etkili oluyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılını geride bırakırken, bölgede devam eden gerginlikler de piyasada arz endişelerini artırmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk cephe hattına yakın Selydove kasabasının bugün FAB-500 Rus güdümlü füzeleri ile vurulduğu ve saldırı sonucunda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rusya'ya Ukrayna'dan gelecek olası bir misilleme saldırısında ülkenin ham petrol ve rafine ürünlerini hedef alacağı ve Rusya'nın ihraç kapasitesini düşüreceği ihtimali, arz endişelerini körükleyerek fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,96 ile 87,54 dolar aralığının direnç, 85,34 ile 84,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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