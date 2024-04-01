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Brent petrolde 'arz endişesi'

İsrail ve Filistin arasında süren çatışmanın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,28 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 09:32

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 09:32

Perşembe günü 87,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 87,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Fiyatların haftaya yükselişle başlamasında, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmanın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi etkili oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, geçen hafta Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmasına yönelik karar almasına rağmen İsrail, ateşkes çağrılarını dikkate almayarak saldırılarına devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçen İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Buna karşın ABD başta olmak üzere bazı batılı ülkeler karşı misilleme yapıyor.

Cuma günü ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracını imha ettiğini bildirmişti. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı devam ederken Husiler de tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef amaya devam edeceklerini dile getirdi.

Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Rusya'daki petrol rafinerileri tekrar tam kapasite çalışmaya başlayana kadar daha az petrol işleyecek ve bu durum, küresel rafine petrol ürünü pazarındaki sıkışıklığı artırarak jet ve dizel yakıt fiyatlarını yükseltiyor.

Uzmanlar, Rusya'nın yılın ikinci çeyreğine yönelik petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,73 ile 88,12 dolar aralığının direnç, 86,55 ile 86,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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