CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde arz endişesi sürüyor

Brent petrolde arz endişesi sürüyor

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ve Kanada'da yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselişini desteklemesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,87 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 10:13

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 10:13

Dün 83,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 82,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,56 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ve Kanada'da yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 104 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 350 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentilerin üzerinde düşüş yaşanması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatların artmasında etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

300 BİN VARİL ÜRETİM KESİNTİSİ OLMUŞTU

Cumartesi günü Batı Kanada'da başlayan orman yangınları, etkisini arttırarak devam ediyor. Bugüne kadar kontrol altına alınamayan yangınlar on binlerce dönümlük alanı etkilerken binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.

Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Ayrıca, Orta Doğu ve Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların da küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği beklentisi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Dün, Yemen'de İran destekli Husiler'in Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 83,57 ile 84,35 dolar aralığının direnç, 81,33 ile 80,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 14 Mayıs 2024 10:53
Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor 14 Mayıs 2024 10:28
ABD’de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde ABD'de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde 14 Mayıs 2024 09:32
IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde 14 Mayıs 2024 09:26
Japonya Maliye Bakanı’ndan koordinasyon açıklaması Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması 14 Mayıs 2024 09:02
Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu 14 Mayıs 2024 09:19
Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi 14 Mayıs 2024 09:09
Japonya’da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı Japonya'da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı 14 Mayıs 2024 08:56
Biden Rusya’dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı Biden Rusya'dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı 14 Mayıs 2024 08:51
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Mayıs 2024 14:15
Çin’de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı 13 Mayıs 2024 17:23
HSBC’nin yıl sonu dolar tahmin aralığı 37-40 TL HSBC'nin yıl sonu dolar tahmin aralığı 37-40 TL 13 Mayıs 2024 15:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,43
%0,1427
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,56
%-0,1441
EURO
997,20
%-0,28
DOLAR
1.262,40
%26,2399
ALTIN
990,88
%-0,9123
BORSA
1.106,32
%10,6322
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.337,27
%33,7267
ALTIN
1.036,60
%3,6603
BORSA
1.134,21
%13,4206
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.259,27
%125,9272
ALTIN
2.121,40
%112,1403
BORSA
1.752,66
%75,2656
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler