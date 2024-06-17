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Brent petrolde 'Fed' etkisi

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin düşük seyretmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl kaç kere faiz indirimi yapacağını tekrar gözden geçirmesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,36 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2024 10:32

Son Güncelleme Tarihi 17 Haziran 2024 10:33

Cuma günü 83,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 82,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin düşük seyretmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl kaç kere faiz indirimi yapacağını tekrar gözden geçirmesi etkili olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 1-7 Haziran haftasında yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

'STOKLAR TALEBİN AZALDIĞINA İŞARET EDİYOR'

ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 233 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi Stoklardaki artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret ederek, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın Fed bu yılki faiz indirimi tahminini üçten bire düşürdü. Söz konusu karar bankanın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişelerini artırdı.

Fed geçen hafta para politikası kararlarını ve ekonomik tahminlerini açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasını gevşetmeye başlamak için zamanlamanın doğru olmadığını ifade etti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 105,255 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 83,36 ile 84,83 dolar aralığının direnç, 81,89 ile 80,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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