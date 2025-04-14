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Brent petrolde küresel ticaret endişesi yaşanıyor

Petrol fiyatlarındaki artışta, küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve doların zayıflaması etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,40 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2025 10:11

Son Güncelleme Tarihi 14 Nisan 2025 10:11

Cuma günü 64,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,21 artarak 64,40 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve doların zayıflaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ithalata yönelik tarifeleri içeren kararnameyi imzalaması, küresel ticaret savaşlarının derinleşebileceği beklentisini güçlendirerek petrol talebinde daralma endişelerini beraberinde getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda anlaşmaya varabileceği yönündeki açıklaması, piyasalarda kısa süreli iyimserlik yaratsa da uzmanlar, ABD yönetiminin gümrük tarifelerini ulusal güvenlik politikasıyla ilişkilendirmesinin, küresel ölçekte ticari belirsizlikleri artırdığına dikkati çekiyor.

Ayrıca, ülkelerin ABD'nin uyguladığı tarifelere rağmen ihracatlarını sürdürebilmek için para birimlerini bilinçli şekilde değersizleştirme yoluna gidebileceği, bu durumun da ABD mallarını pahalılaştırarak ihracatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Doların diğer para birimleri karşısında zayıflaması da petrol talebini destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi, Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Çin'le tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle 99,014 seviyesine kadar gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 69,56 doların direnç, 60,17 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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