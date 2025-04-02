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Brent petrolde Trump belirsizliği sürüyor

Fiyatlardaki hareketlilikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizlik etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,14 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 10:05

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 10:05

Dün 75,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 azalarak 74,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,79 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizlik etkili oluyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin, duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Leavitt, ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu. Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatan Leavitt, artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını belirtti.

Uzmanlar, yeni tarifelerin piyasalarda petrol talebini sınırlayacak küresel bir ticaret savaşını derinleştirebileceği endişelerini beslediğini ifade ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon varil arttığını bildirdi. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyri de piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettikleri İran'ı da "ek tarifeyle" tehdit etti.

Trump ayrıca, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" dile getirdi.

Bu durum petrol piyasalarında risk primini artırırken, ABD'nin Rus ve İran petrolüne yönelik olası adımları arz endişelerine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,11 doların direnç, 71,52 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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