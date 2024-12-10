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Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor

Petrol fiyatları, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik politikaların uluslararası ticaret üzerinde oluşturacağı olası riskler ve Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından düşüş eğilimine girerken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,69 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2024 10:27

Son Güncelleme Tarihi 10 Aralık 2024 10:32

Dün 72,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 71,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik politikaların uluslararası ticaret üzerinde oluşturacağı olası riskler ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından düşüş eğilimine girdi.

Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uygulayacağı ek gümrük vergilerinin ülkede fiyatlar üzerinde artışa sebep olmayacağını garanti edemeyeceğini bildirmişti. Söz konusu açıklama, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azalacağına yönelik endişeleri güçlendirerek, petrol fiyatlarını baskıladı.

Trump, başkanlık görevini devraldığı dönemde Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirme sözü vermişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de, ihracatın kasımda bir önceki aya göre yavaşladığı ve ithalatın beklenmedik şekilde daraldığına ilişkin veriler, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ticaret fazlası ekimde 95,72 milyar dolardan geçen ay 97,44 milyar dolara yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 74,28 doların direnç, 70,55 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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