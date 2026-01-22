Brent petrolün varili 64,60 dolar

Dün 64,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 64,60 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi gerilemede, Arktik Bölgesi'ne ilişkin jeopolitik belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve arz seviyelerinin talebin üzerinde seyrettiğine işaret eden veriler etkili oldu.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü ve olası yeni tarife savaşına ilişkin söylemleriyle hafta başından bu yana yükselen küresel risk algısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos'ta verdiği mesajların ardından kısmen yatıştı.

Trump, Davos'taki konuşmasında ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaç duyduklarını belirtirken, bölgenin kontrolü için güç kullanılmayacağını vurguladı ve acil müzakere çağrısı yaptı. Trump ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Grönland ve Arktik Bölgesi'ne ilişkin olası bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından Trump, Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını açıkladı. Daha önce Trump, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıkılması halinde bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen ürünlere kademeli tarife uygulanacağını duyurmuştu.

Gerilimi düşüren mesajlar ve tarife tehditlerinin geri çekilmesi, küresel piyasalarda ticaret gerilimine ilişkin endişeleri azaltarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Ancak Arktik Bölgesi'ne ilişkin jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması, yükselişi sınırlayan bir unsur olarak izleniyor.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞELER GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti.

CNBC'ye verdiği röportajda Fed Başkanı Powell'ın görev süresi dolduğunda yerine geçebilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Fed başkanlığı için adı geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i "harika", BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder'ı ise "çok iyi" bir aday olarak nitelendirdi.

Trump, sorunun şu anda Fed'de bulunan kişi olduğunu belirterek, "(Powell) Her zaman çok geç kalıyor, diğer tarafın siyaseti söz konusu olduğunda ise tam tersine çok erken davranmıştı." ifadesini kullandı. Trump, Fed binaları için çok fazla harcama yapıldığını savunarak, Powell'ın ya "beceriksiz" ya da "sahtekar" olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, Fed'de daha büyüme odaklı ve düşük faize daha açık bir yönetim ihtimalinin piyasalarca fiyatlanmasına yol açarken bu algı dolar üzerinde baskı oluşturarak petrol fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ancak Fed'in bağımsızlığına yönelik artan endişeler, orta vadede ekonomik belirsizlikler ve talep görünümüne ilişkin riskler yükseliş eğilimini sınırlıyor.

PETROL PİYASASINDA ARZ BASKISI DEVAM EDİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 69 bin varil yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl günlük yaklaşık 932 bin varil artarak 104 milyon 981 bin varile yükselmesi bekleniyor. Küresel petrol arzı ise Aralık 2025'te bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 107 milyon 410 bin varile geriledi. IEA, arzın üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydettiğini ve seviyenin, Eylül 2025'te görülen rekorun yaklaşık 1 milyon 600 bin varil altında kaldığını bildirdi.

Talep artış beklentisinin güçlenmesi ve arzın gerilemesi, küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin sıkılaştığına işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ancak arzın halen talebin üzerinde seyretmesi, yükselişin hızını sınırlayan bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,66 dolar direnç, 60,57 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.