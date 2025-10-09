Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor

Dün 66,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 66,01 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,12 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasıyla azalan jeopolitik risklere rağmen dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stoklarındaki düşüşün talebin güçlü seyrettiğine işaret etmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 219 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 780 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 407 milyon varil seviyesine ulaştı.

Ham petrol stoklarındaki artış ABD'de arz fazlası riskinin sürdüğüne işaret ederken, azalan benzin stokları talebin güçlü kaldığını göstererek fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin 5 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda aldığı temkinli üretim artışı kararı da piyasalarda bir süredir hakim olan arz fazlası endişelerini yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı almıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Hamas anlaşmasıyla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta çekileceğini belirtti. Trump, ateşkes sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkes sürecine katkı sağlayan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz." dedi. Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ateşkes anlaşmasıyla petrol arzının kesintisiz süreceği beklentisinin güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.