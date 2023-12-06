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Çin kamu bankalarından yuana destek

Çin'in büyük kamu bankalarının yuanı desteklemek için dün başlattıkları onshore piyasada dolar satışını bugün de devam ettiriyorlar.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 09:43

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 09:43

Çin'in büyük kamu bankalarının yuanı desteklemek için dün başlattıkları onshore piyasada dolar satışını bugün de devam ettirmelerine ilişkin kaynaklar, kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in Çin'in görünümünü düşünrmesinin ardından kamu bankalarının yuanın zayıflamasının önüne geçmek için dolar satışlarını artırdıklarını öne sürdüler.

Bununla birlikte kaynaklar, dolar satışının oldukça ılımlı olduğunu, ihracatçıların yıl sonu yaklaşırken döviz gelirlerini yuana çevirmelerinin yuana destek verdiğini de ifade ettiler.

Bu saban offshore piyasada ABD doları-Çin yuanı paritesi 7,161-7,174 aralarında hareket etti ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 kayıpla 7,165'te.

Spot piyasada ise yuan 7,1459-7,1582 aralığında işlem gördü ve şu sıralarda yüzde 0,17 artışla 7,1579 seviyesinde.

Yuan Kasım ayında %2,55 güçlenerek bu yılın en iyi ayını geçirdi, ancak yılbaşından bugüne kadar hala yaklaşık %3,6 düşüşte.

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