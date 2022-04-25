Aralarında Şanghay'ın da olduğu pek çok kentte COVID-19 salgının önlenmesi çabaları çerçevesinde karantina, kapatma tedbirlerinin devam etmesinin ekonomik aktiviteye negatif etkilerinin Çin ekonomisinin bu yıl için belirlenmiş yüzde 5,5 büyüme hedefini yakalayamayacağı endişelerine yol açması Çin yanının değer kaybetmesinde etkili oldu.

Çin Merkez Bankası ABD doları/Çin yuanı paritesi (USDCNY) için bugün orta noktası Ağustos 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede, 6,4909 olarak belirledi.

Spot piyasada ise USDCNY bugün Nisan 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olana 6,5413'ü gördü. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,60 artışla 6,5409 seviyesinde.